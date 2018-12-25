Sancaktepe'deki kazada yaralanan asker şehit oldu
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde düşen askeri helikopterden ağır yaralı olarak kurtulan asker, bugün şehit oldu.25 Aralık 2018 Salı 12:31
Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.
Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.
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