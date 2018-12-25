Sancaktepe'deki kazada yaralanan asker şehit oldu

Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.



Sancaktepe'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.