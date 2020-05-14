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Sağlık

Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesinin inşaat çalışmalarında son durum havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:48:31 -
Sancaktepe’de yapımı devam eden pandemi hastanesinin inşaat çalışmalarında son durum havadan görüntülendi

Korona virüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan salgın hastanelerinin yapımı aralıksız devam ediyor. Sancaktepe’de yüzde 90’ı tamamlanan hastane havadan görüntülendi. Pandemi Hastanesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan’da video konferans yöntemiyle düzenlenen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu.



Erdoğan’ın yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Sancaktepe’deki 1000 yataklı hastane inşaatında çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde 8 bölümün çatı kısmının büyük çoğunlukla tamamlandığı, hastaneye ulaşım yolunun tamamlandığı ve çok sayıda işçinin çalışmalarına devam ettiği görüldü.



Öte yandan Sancaktepe’de yüzde 90’ı tamamlanan Hastanenin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ramazan Bayramı öncesi açılması bekleniyor.

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