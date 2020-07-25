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Aktüel

Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 03:15:36 -
Sancaktepe'de trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de köprü ayağına çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

O-4 Otoyolu'ndan Ankara istikametini giden Adem. K'nın kullandığı 34 CMT 74 plakalı otomobil bariyeri aşarak üst geçit köprüsünün ayağına çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Adem K. ile otomobildeki Ali Asaf K., Ahmet Yuşa K. Rabia Su K. Yasemin K. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi araçta sıkışarak ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Sürücü Adem K. kaza yerinde hayatını kaybederken, 6 yaralı ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.


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