Sancaktepe'de soba faciası! 2 çocuk öldü İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 çocuk ölürken, anneleri hastaneye kaldırıldı.

Sancaktepe'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 7 ve 10 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti, anneleri yoğun bakımda tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Yakamoz Caddesi'ndeki tek katlı evde yaşayan Boyraz ailesinden bir süre haber alamayan komşuları, pencereyi dışarıdan açtı. Yoğun dumanla karşılaşan komşular, anne ile 2 çocuğunu yatar halde gördü. İhbar üzerine, olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Salih (10) ve kardeşi Hayrunnisa Boyraz'ın (7) hayatını kaybettiğini belirledi. Durumu ağır olan anne Gülay Boyraz (38) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Boyraz'ın yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi. Baba Adem Boyraz'ın ise memleketi Tokat'ta bulunduğu belirtildi.

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