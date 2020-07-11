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Aktüel

Sancaktepe'de sahte parfüm operasyonu

Yeniakit Publisher
2020-07-11 17:50:08 -
Sancaktepe'de sahte parfüm operasyonu

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de çok sayıda parfüm ve parfüm üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretilip satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, sahte parfüm satışının yapıldığı tespit edilen Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerine baskın düzenledi.

Eş zamanlı operasyonda 966 parfüm, bin 900 parfüm şişesi, 6 bin 680 karton parfüm kutusu, 23 bin parfüm etiketi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Adnan Ö. (68) isimli şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.

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