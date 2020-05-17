  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hatim duası nasıl yapılır?

Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri kıssası

Asrı Saadet'te peygamber sevgisi

Hz. Ali ile karıncanın kıssası

Kadir Gecesi tesbihleri nelerdir? Kadir Gecesi'nde çekilecek zikirler ve tesbihler hangileri?
için kalan
Aktüel

Sancaktepe'de ruhsatsız tekstil atölyesi mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 15:11:44 -
Sancaktepe'de ruhsatsız tekstil atölyesi mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken faaliyette bulunan tekstil atölyesindeki 17 kişiye toplam 54 bin 60 lira idari para cezası uygulandı, ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri mühürlendi.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 Mayıs 10.15 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'nde tekstil atölyesi olarak faaliyet gösteren ve ışıklarının açık olduğu görülen bir iş yerini denetledi.

Denetimde içeride iş yeri sahibi ile birlikte 17 kişinin bulunduğu belirlendi. İçerideki 17 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunun'dan toplam 54 bin 60 lira ceza kesildi.

Ruhsatsız olduğu belirlenen iş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı