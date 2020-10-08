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Aktüel Sancaktepe'de oto yıkamacıda yangın: 1 yaralı
Aktüel

Sancaktepe'de oto yıkamacıda yangın: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 02:40:11 -
Sancaktepe'de oto yıkamacıda yangın: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de oto yıkamacıda çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

Kemal Türkler Mahallesi Osmangazi Caddesi üzerinde bulunan oto yıkamacının personel barakalarında yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında ofis ve personel barakası olarak kullanılan konteynerler tamamen yandı.

Yangın başladığı sırada giysileri yanar halde içeriden çıkan bir kişinin Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi.

Polis ve itfaiye ekipleri yangın ile ilgili kundaklama iddialarına yönelik soruşturma başlattı.

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