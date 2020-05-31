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Aktüel

Sancaktepe’de orman yangını

Sancaktepe’de Aydos’ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-31 18:22:46 -
Sancaktepe’de orman yangını

Sancaktepe’de Aydos’ta bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Sancaktepe’de bulunan Aydos Ormanı’nda 2 ayrı noktada gündüz saatlerinde kundaklama iddiasıyla yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

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