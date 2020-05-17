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Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

Yeniakit Publisher
2020-05-17 11:19:13 -
Sancaktepe'de kumar oynatılan iş yeri mühürlendi

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken kumar oynatılan bir iş yeri mühürlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, 9 Mayıs'ta İnönü Mahallesi Sultangazi Caddesi üzerinde bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.

İş yerinde sanal tombala oynadıkları belirlenen 3 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu uyarınca ceza uygulandı. Adreste bulunan 13 bilgisayara el konuldu.

İş yeri sahibi İbrahim K. hakkında adli işlem başlatıldı. İş yeri ilçe zabıta ekiplerince mühürlendi.

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