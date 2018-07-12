Sancaktepe'de kontrolden çıkan minibüs yuvarlandı: 2 kişi yaralı

Abdurrahmangazi Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde seyreden Ali Uluocak idaresindeki 34 KB 8451 plakalı minibüs kontrolden çıkarak yuvarlanmaya başladı.

Bir süre savrulan araç, bölgede bulunan Kara Havacılık Alay Komutanlığının çevresindeki çitlere çarptıktan sonra yan yatarak durabildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Uluocak ile araçta bulunan Murat Bağcı hastaneye kaldırıldı.