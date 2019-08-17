Sancaktepe’de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı. Patlama sonrası bir kişi yaralanırken dairenin duvarları yıkıldı. Sancaktepe’de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı.

Sancaktepe’de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı. Patlama sonrası bir kişi yaralanırken dairenin duvarları yıkıldı.

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