Sancaktepe’de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı. Patlama sonrası bir kişi yaralanırken dairenin duvarları yıkıldı.
Sancaktepe’de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı.
17 Ağustos 2019 Cumartesi 08:53
Sancaktepe’de bir dairede iddiaya göre doğal gaz patladı. Patlama sonrası bir kişi yaralanırken dairenin duvarları yıkıldı.
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