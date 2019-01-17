Sancak’tan Akit’e ziyaret

Savunma sanayiinin öncü kuruluşlarından ve Türkiye’nin en büyük askeri araç üreticilerinden BMC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Akit Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu tarafından ağırlanan Ethem Sancak, BMC’nin geçen yıl ortaya koyduğu performansla ilgi bilgi vererek, Türkiye’nin savunma sanayii alanındaki faaliyetlerine değindi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, güncel konular ve yaklaşan yerel seçimler de konuşuldu. Sancak, sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyaretin sonunda, Mustafa Karahasanoğlu’na çok özel bir hediye takdim etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Ethem Sancak, samimi ev sahipliği için Karahasanoğlu’na teşekkür etti. Mustafa Karahasanoğlu ise, nazik ziyaretleri için işadamı Sancak’a teşekkür ederken, çalışmalarında başarılar diledi.