Sanayiden bir iyi haber daha üretim yüzde 8.8 arttı

Pandemi döneminde iyi bir imtihan veren Türkiye, 2021’de de kaliteli ve güçlü büyümeyi esas alıyor. Yerli ve yabancı yatırımcının markajında olan ülke, üretimini de devamlı arttırıyor. Bunu veriler de net şekilde ortaya koyuyor.

Rakamlar ümit verici

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre şubatta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8.8 yükseldi. Arındırılmamış sanayi üretim endeks de yıllık bazda yüzde 5.71 arttı. Şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksinde geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 15.9 ve imalat sanayii sektörü endeksinde yüzde 9.3 artış gözlendi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksinde ise yüzde 0.8 azalış görüldü. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi şubatta ocak ayına nispeten yüzde 0.1 arttı. Bu dönemde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2.3 azalış kaydetti. İmalat sanayii sektörü endeksi yüzde 0.2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ile dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0.8 artış gösterdi. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin şubatta yıllık bazda yüzde 9.04 artacağı öngörülmüştü. Arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yüzde 7.21 artacağı tahmininde bulunulmuştu. Ekonomist Haluk Bürümcekçi, çarkların süratle dönmeye devam ettiğini dile getirdi. Bürümcekçi, şu ifadeleri kullandı: “Sanayi üretimi yılın ilk 2 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6.6 yukarıda gerçekleşti. Bu çeyreğin son ayı olan mart için de öncü göstergeler toparlanmanın gücünü koruduğunu ortaya koymakta. Dolayısıyla öncü göstergeler milli gelir büyümesinin 2021’in ilk çeyreğinde kuvvetini koruduğuna işaret etmekte. Çeyrekten çeyreğe değişimlerin yatay olduğu bir senaryoda bu yılın milli gelir büyümesi yüzde 5.7 olmakta. Tabii riskler de var. Buna dayanarak 2021 yılı milli gelir büyüme oranı beklentimizi yüzde 4.5 olarak korurken, beklentimiz üzerindeki yukarı yönlü risklerin zayıfladığını düşünüyoruz.”