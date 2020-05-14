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Aktüel

Sanayide yangın, 3 araç kül oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde metal sanayide bulunan bir iş yerinde çıkan yangında 3 araç kül oldu.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 23:01:51 -
Sanayide yangın, 3 araç kül oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde metal sanayide bulunan bir iş yerinde çıkan yangında 3 araç kül oldu.


Alınan bilgilere göre, Metal Sanayi 15. Sokak’ta bulunan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İftar saatinde kapalı olan iş yerinde dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ve iş yerinin kepenklerini kırarak içeri giren itfaiye ekipleri, iş yerinde yandığını gördükleri araçlara müdahale etti. Yangın sonucu 3 araç tamamen yanarak kül oldu. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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