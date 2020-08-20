Sanayide çarklar dönüyor ihracat rekora koşuyor

Türkiye’nin sanayi ihracatı, temmuz ayında, yılın 7 aylık döneminde ve son 12 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemlerine göre belirgin düşüşler göstermesine karşın bu yıl içerisinde aylık bazda nisan ayından bu yana artış kaydetti. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ocak ayında 11 milyar 111 milyon 944 bin dolar olarak gerçekleşen sanayi ihracatı, şubat ayında 11 milyar 130 milyon 203 bin dolara çıktı. Yıl içerisinde bu seviyeden düşmeye başlayan sanayi ihracatı, mart ayında 10 milyar 16 milyon 23 bin dolara, nisan ayında ise 6 milyar 232 milyon 313 bin dolara kadar geriledi. Sanayi ihracatı mayıs ayında 7 milyar 109 milyon 533 bin dolara, haziranda 10 milyar 224 milyon 619 bin dolara, temmuzda da 11 milyar 495 milyon 132 bin dolara yükseldi. Türkiye’nin sanayi ihracatı bu rakamla bu yıl içerisinde en yüksek seviyeye ulaştı.