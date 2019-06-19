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Sanayiciye istihbarat birimi

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İspanya’nın Sevilla Ticaret Odası ortaklığıyla başlattığı “Gaziantep-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında kurulan ‘İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi’ düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
Sanayiciye istihbarat birimi

Gaziantep Ticaret Odası’nın (GTO) Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ile İspanya’nın Sevilla Ticaret Odası ortaklığıyla başlattığı “Gaziantep-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında kurulan ‘İhracat ve Ticari İstihbarat Birimi’ düzenlenen basın toplantısıyla tanıtıldı.


GTO Oditoryumu’nda düzenlenen basın toplantısına GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, ATSO Başkanı Mustafa Uslu ve Sevilla Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Manuel Montoya katıldı. Toplantıda, “Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” tanıtıldı. “Türkiye-AB Ticari Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” kapsamında kurulan birim, bölge ihracatçısına pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara 3 adımda güvenli ihracat için rehberlik edecek. Projede Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası ile İspanya Sevilla Ticaret Odası da GTO’ya yol arkadaşlığı yapacak.


Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğunun Güçlendirilmesi programı çerçevesinde 177 bin Euro bütçe ile desteklenen proje ile başta Gaziantep ve Adıyaman olmak üzere bölge ihracatçısına güvenli ve sürdürülebilir dış ticaret desteği verilecek. Toplantıda konuşan GTO Başkanı Tuncay Yıldırım hedeflerinin bölgede sinerji yaratarak kalkınmak olduğunu söyledi.


“Komşu illerimizle sinerji oluşturalım, birlikte kalkınalım ki rekabet şansımız yükselsin” diyen Tuncay Yıldırım, “Biliyorsunuz Oda olarak vizyonumuz, 2023 yılında Gaziantep’in ülke ekonomisinde ilk dört ilden biri olmasına öncülük etmek. Tüm projelerimizi bu vizyona ulaşmak hedefiyle kurguluyoruz. İhracatta 4’üncülük hedeflerken aynı zamanda katma değeri yüksek, sürdürülebilir, dinamik ve güvenli ihracat da olsun istiyoruz” şeklinde konuştu.


GTO bünyesinde kurulan birimin vereceği hizmetleri açıklayan Yıldırım, “Sistem kapsamında pazar, rakip ve müşteri istihbaratı olmak üzere ihracatçılara 3 adımda güvenli ihracat için rehberlik edilecek. Birçok uluslararası veri tabanına üye olacağız. İhracatçımıza bilimsel analizlerle nokta atışı yaptıracağız. Gaziantep ve Adıyaman’daki ihracatçı firmalara danışmanlık ve dış ticaret istihbaratı alanında rehberlik edecek birim ilk önce 40 pilot işletmeye hizmet verecek. 14 ay sonra, yani proje süresi bitince bu hizmetler Odanın kaynakları ile sunulmaya devam edilecek” dedi.


Yıldırım’ın ardından proje hakkında açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Mustafa Uslu da dünyada ciddi bir rekabet olduğunu ve küresel pazarda var olabilmek için böyle projelere ihtiyaç duyduklarını belirterek, “Bu projenin sürdürülebilir olması için Gaziantep Ticaret Odası ve Sevilla Ticaret Odasıyla elimizden gelen her şeyi yapacağız. Ülkemizin ekonomik sıkıntılarını atlatmak için bu tarz projelere ihtiyacımız var. Kazan kazan felsefesiyle 3 oda yeni pazarlara açılacağız, üyelerimize rehberlik edecek, kent ekonomilerimizi çok daha iyi seviyelere getirmek için çabalayacağız” diye konuştu.


Sevilla Ticaret Odası Uluslararası İlişkiler Birim Koordinatörü Manuel Montoya ise Gaziantep’te gördüğü yakın ilginin kendisini çok memnun ettiğini ifade ederek şöyle devam etti:


“3 kardeş oda olarak tek bir amaç için hareket edeceğiz. Kısa vadede ihracat ve dış ticaret potansiyelimizi arttıracak, uzun vadedeyse uzak pazarlara, yeni pazarlara birlikte gireceğiz. İhracatımızı arttırmak için tüm bilgi birikimlerimizi, tecrübelerimizi karşılıklı olarak paylaşacak ve ikili iş görüşmeleriyle iş adamlarımıza destek vereceğiz.”


Konuşmaların ardından üç oda başkanı, el sıkışarak basın mensuplarına poz verdi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 14:26
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