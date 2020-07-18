Sanayicilerin yarısı Ar-Ge’siz ilerliyor

Buğra Kardan

Yatırım stratejistleri ise firmaları Ar-Ge birimlerini kuvvetlendirmeye davet ederek, “Corona virüsü (Covid-19), dev ekonomileri kapatıp açtı. Kapanmanın ardından açılan Çin’de girişimciler, denenmişi denemek yerine yeni hamleler yapmayı tercih ettiler. Japonya ve Almanya’da da durum aynı. Bizim girişimcilerimiz de bu hakikati görmeli ve yarışta geri kalmamalılar” ifadelerini kullandılar.

Patentinizi alın

İhracat başarılarımıza başarı ekleyecek, yerli ürün üretip dünyaya satacak şirket adedinin arttırılması gerektiğini vurgulayan aynı stratejistler, “Gelinen aşamada üreticilerimiz, dev projeler ve buluşlar ortaya koymalılar. Ürünlerine patent ve marka almalılar” dediler.

Bu arada Türkiye’de Ar-Ge’ye yapılan yatırım tutarının 40 milyar lirayı aşması olumlu yankı uyandırıyor. Yeni ve yerli ürün üretme iştahını kabartıyor. İmalatçıların Ar-Ge giderlerinin 9.7 milyar lirayı bulması ise ilerisi için umutları arttırıyor.

Veriler olumlu

Öte yandan; İSO 500’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji yoğunluklu sanayilerin oluşturulan katma değer içindeki payı büyüyor. Nitekim 2017’de yüzde 20.2 olan orta-yüksek teknoloji payı, 2018’de yüzde 22.2’ye, 2019’da yüzde 23.5’e çıktı. Yine 2017’de yüzde 3.6 olan yüksek teknoloji payı 2018’de yüzde 5.3’e, 2019’da yüzde 6.9’a ulaştı. 2019’da ilk kez orta-yüksek ve yüksek teknolojinin oluşturulan katma değerdeki payı yüzde 30’u geçti. Düşük teknoloji yoğunluklu sanayi, yüzde 40 ile yine en yüksek payı almaya devam etti. Ekonomi yorumcuları, verileri olumlu karşıladılar ve “Bu alanda alınacak merhale çok” görüşünü paylaştılar.