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Sanayiciler üretim envanteri çıkarma hedefinde

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 27 No’lu Makine Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Oğuz Akar Tülücü, komite olarak yapacakları çalışma ile kentin üretim gücünü saptayarak, söz konusu üretimin gerçekleşebileceği makine envanterini çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
Sanayiciler üretim envanteri çıkarma hedefinde

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 27 No’lu Makine Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Oğuz Akar Tülücü, komite olarak yapacakları çalışma ile kentin üretim gücünü saptayarak, söz konusu üretimin gerçekleşebileceği makine envanterini çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.


Tülücü, ekonomi ve Makine Sanayi sektörüne yönelik açıklamalarda bulundu. Türkiye’nin zor ekonomik koşullardan geçtiği bir dönemde olduğunu ve özellikle 2019–2020 yıllarının da zorlu geçeceğini tahmin ettiklerini kaydeden Tülücü, "Biz de üyelerimizin üretimlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak adına şimdiden bir takım önlemler almak istiyoruz. Çalışmalarımıza da bu hedef doğrultusunda yön vermeyi düşünüyoruz. Bunun için ilk olarak kentin üretim gücünü belirlemek istiyoruz. Gerek yapacağımız anketler gerekse bire bir yerinde görüşmelerle hangi firmamız ne üretiyor? Ne üretebilir? Kimin elinde hangi makineler var? Ne kadarını yüzde kaç kapasite ile kullanıyor? Tüm bunları belirleyeceğiz. Ardından mevcut gücümüzle ülkemizin ithalatının önüne geçmek adına ihtiyaç duyulan üretim alanlarından hangisine talip olabileceğimizi belirleyeceğiz. Önceliğimiz ise savunma sanayi olacak" dedi.



"Mersin sanayisi gücünün farkında değil"


Mersin sanayisi çok güçlü olmasına rağmen bu gücünün farkında olmadığını, geniş bir makine parkı bulunsa da bu makinelerin tam kapasite ile değerlendirilemediğini belirten Tülücü, "Bu gücü reel olarak saptamamızın ardından bir araya gelmemiz halinde büyük işlere imza atabiliriz. Bunun için ikinci aşamada neler yapabileceğimizi ve bu yapabileceklerimize hangi firmalarımızın dahil olmak istediğini belirleme arzusundayız. Ülkemizde üretilmeyen ürünler için Mersin sanayisi ne yapabilir? Ülkemizin savunma sanayisi için Mersin sanayisi ne yapabilir? Birleşmenin getireceği güçle hangi önemli projelere imza atabiliriz saptamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Güç birliği ile daha fazla destek alabiliriz"


Özellikle kaynak bulma noktasında her geçen gün daha da zorlandıkları bir süreçte güç birliğine gidilmesi halinde kamu desteklerinden de daha fazla yaralanabileceklerini aktaran Tülücü, "Çok sayıda güç birliği desteği bulunduğu gibi ithalatın önünü kesecek üretim alanlarına özel teşvikler de var. Belki tek başımıza bu ürünleri üretebilmemiz mümkün değil ama güçlerimizi birleştirirsek bu ürünleri üretebileceğimiz gibi bu üretimi gerçekleştirebilmek adına önemli desteklerden de yararlanabiliriz" şeklinde konuştu.



"Kümelenme çalışmalarına ağırlık vereceğiz"


Komite olarak kümelenme çalışmaları üzerinde duracaklarını da söyleyen Tülücü şu ifadeleri kullandı:


"Bünyemizde çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren firmalar var. Örneğin asansörcü ile demir satan kişinin aynı toplantıya katılması çok verimli olmuyor. Kümeler oluşturarak o kümenin özel sorunlarını belirleyip komiteye ve Oda Yönetimine sunup ayrı ayrı takip etmeyi düşünüyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 10:23
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