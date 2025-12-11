Sanayiciden net mesaj: Finansman açılırsa Kobi’ler şaha kalkar!

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kent sanayisinin mevcut durumunu değerlendirirken KOBİ’lerin karşı karşıya kaldığı finansal baskının altını çizdi.

“KOBİ ölçeğinde finansal nakit sıkışıklığı yaşanıyor”

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2025 yılında Eskişehir sanayisinin ekonomik olarak ne durumda olduğu ve 2026 yılından neler beklendiğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Kesikbaş, "2025 yılı ortalama kesen, ciroların bir miktar arttığı ama kârlılıkların minimize olduğu, düştüğü bir yıl. Bu anlamda Eskişehir diğer kentlerden pozitif tarafta ayrışıyor. Eskişehir, teknolojisi yüksek önemli bir kent. Yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’nin ilk 3 kentinden bir tanesi. İhracatının yüzde 30’u yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor. Eskişehir üzerinde özellikle KOBİ ölçeğinde finansal nakit sıkışıklığı yaşayan şirketlerimiz var. Finansmana erişim, Eximbank Kredileri, reeskont kredilerinin bugünden itibaren ve önümüzdeki 2026 yılı içerisinde artmasıyla bu tip problemlerin çözüleceğini zannediyorum. 2026 yılından umutluyuz. Devletten finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin düşüklüğü, enflasyonla mücadele konularındaki hassasiyetle birlikte umarım 2026’yı iyi geçiririz" şeklinde konuştu.