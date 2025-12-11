  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

İsrail ve ABD protesto edildi! İsveç’te Nobel yemeğinde: Gazze'de katliama son ver çağrısı

İsrail’in Merkava tankları barış gücünü vurdu! İsrail tansiyonu artırıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), küresel piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. İşte Fed'in faiz kararı...

Karadeniz'de Ukrayna'ya AİT bir gemiye saldırı yapıldı: Olayla ilgili yaşanan yangın skandalı, o görüntüler

İstanbul Erkek Lisesi skandalında neler yaşandı?

Tayland ve Kamboçya sınır çatışmasının 4. günü: Trump başka kim var ki dedi

Savcılıktaki İmamoğlu köstebeği kim? Tanık sıfatıyla ifadeye giden kişi Nuray Mert’e korkunç olayı anlattı

Enver Aysever'den skandal sözler: Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz! Tartışma başlattı...

Gazeteci Erdem Atay: Özgür Özel İmamoğlu’nu sattı Siyasette 'Diploma' ve 'Rektör Ziyareti' tartışması

Çin - Rusya Hava Devriyesi kriz çıkarttı: Japonya'dan ve Güney Kore'den tepki geldi! Tansiyon düşmüyor
Kobi Sanayiciden net mesaj: Finansman açılırsa Kobi’ler şaha kalkar!
Kobi

Sanayiciden net mesaj: Finansman açılırsa Kobi’ler şaha kalkar!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Sanayiciden net mesaj: Finansman açılırsa Kobi’ler şaha kalkar!

Eskişehir sanayisi 2025’i ciro artışına rağmen karlılıkta ciddi düşüşle kapatırken özellikle KOBİ’lerde yaşanan nakit sıkışıklığı sektörün en büyük sorunu haline geldi. Sanayiciler, 2026’nın ancak finansmana erişimin kolaylaşmasıyla toparlanabileceğini vurguluyor.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, kent sanayisinin mevcut durumunu değerlendirirken KOBİ’lerin karşı karşıya kaldığı finansal baskının altını çizdi.

 

“KOBİ ölçeğinde finansal nakit sıkışıklığı yaşanıyor”

ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, 2025 yılında Eskişehir sanayisinin ekonomik olarak ne durumda olduğu ve 2026 yılından neler beklendiğiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Gazetecilere açıklamada bulunan Başkan Kesikbaş, "2025 yılı ortalama kesen, ciroların bir miktar arttığı ama kârlılıkların minimize olduğu, düştüğü bir yıl. Bu anlamda Eskişehir diğer kentlerden pozitif tarafta ayrışıyor. Eskişehir, teknolojisi yüksek önemli bir kent. Yüksek teknoloji ihracatında Türkiye’nin ilk 3 kentinden bir tanesi. İhracatının yüzde 30’u yüksek teknoloji ürünlerinden oluşuyor. Eskişehir üzerinde özellikle KOBİ ölçeğinde finansal nakit sıkışıklığı yaşayan şirketlerimiz var. Finansmana erişim, Eximbank Kredileri, reeskont kredilerinin bugünden itibaren ve önümüzdeki 2026 yılı içerisinde artmasıyla bu tip problemlerin çözüleceğini zannediyorum. 2026 yılından umutluyuz. Devletten finansmana erişim ve finansman maliyetlerinin düşüklüğü, enflasyonla mücadele konularındaki hassasiyetle birlikte umarım 2026’yı iyi geçiririz" şeklinde konuştu.

KOBİ’lere "Nefes Kredisi" çağrısı! Başvurular başlıyor
KOBİ’lere “Nefes Kredisi” çağrısı! Başvurular başlıyor

Kobi

KOBİ’lere “Nefes Kredisi” çağrısı! Başvurular başlıyor

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı
KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

Kobi

KOBİ’lere nefes aldıracak adım! Kredi hacmi 50 milyar TL’ye çıkarıldı

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı
KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Kobi

KOBİ’ler için yeni çağ başlıyor! Yapay zeka destekleri Adana’da tanıtıldı

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!
Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

Kobi

Mersin’de KOBİ’lere dijitalleşme çağrısı!

KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım
KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım

Kobi

KOBİ’lerin dijital yolculuğunda Mersin’den güçlü adım

Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği
Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği

Kobi

Büyümenin anahtarı: KOBİ desteği

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap
Gündem

Hakim İmamoğlu'nu mosmor etti! Mahkemede Ekrem'i şoka uğratan cevap

Türkiye'nin gelmiş geçmiş en büyük yolsuzluk davasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu hakim karşısında dut yemiş bülbüle döndü. Salonda telefon i..
"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"
Gündem

"Gazze'de Çocuklar Ölürken Kutlayamam!" Hristiyan Gencin Noel Cevabı Türkiye'yi Salladı: "Kutlamayı Müslümanlara Bıraktık, Onlar Daha Meraklı!"

Sosyal medyada yayılan ve büyük yankı uyandıran bir sokak röportajı, yılbaşı ve Noel kutlamaları geleneğini vicdan muhasebesi ekseninde yeni..
NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!
Dünya

NATO Ege’yi Karadeniz’e bağlıyor! Türkiye'yi bypass eden savaş hazırlığı!

Rusya ile olası savaşa hazırlanan NATO, AB’nin himayesi altında Ege ile Karadeniz’i birbirine bağlayacak olan bir karayolu inşa ediyor. Bu p..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23