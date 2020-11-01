Sanayici şikâyetçi İş çok, eleman yok

Buğra Kardan

Hükümet tarafından pandemi döneminde alınan önlemlere, hayatı normal döndürmek için atılan adımlara rağmen istihdam sorununun önüne geçilemiyor. Zira gençler, fabrikalarda ve atölyelere çalışmaktan imtina ediyorlar. Bu durum otomotiv, makine, kimya, metal, gıda ve giyim sanayicilerini kaygılandırıyor.



Üretimden kaçınılıyor



Pandemi tehdidinin atlatılmasının ardından mavi yakalı arayışlarını arttıran sanayiciler, “İmalat sektöründe 100 bini aşkın eleman açığı var. Bu açığın nedeni yeni jenerasyonun üretime katılmak yerine satış danışmanı veya güvenlik görevlisi olarak çalışmayı tercih etmeleri. Yani şu anda temel problemimiz iş değil, iş beğenmezlik” görüşünü dile getiriyorlar.



Büyümenin motoru



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Kaan, gençleri üretime yönlendirmek gerektiğini belirtiyor. Kaan, “Yeni bir döneme giriyoruz. Bu dönemde sanayi kollarında çalışanların adedini arttırmayı odağa almalıyız. Sanayinin istihdamda payını büyütmeyi eksene oturtmalıyız. Çünkü üretim ekonomik büyümenin motoru konumunda” diyor.





Yeni adım atılmalı



Sanayide istihdam artışının ekonomik büyümeyle irtibatlı olduğuna dikkat çeken Kaan, şunları kaydediyor: “Esas problemimiz, işsizlikten çok işçisizlik. Vasıfsızdan nitelikli işçiye varana kadar reel sektörde çok ciddi anlamda bir çalışan bulabilme sorunu yaşanıyor. İşte onun için odak noktamızı mesleki eğitim olarak belirledik ve tematik lise kavramını ortaya attık. Yeni bir başlangıç yapma gayretindeyiz. Mesleki eğitime önem vererek, çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirerek işsizlik ve işçisizlik sorununun önüne geçebileceğimiz kanısındayız.”



Kamuya önemli davet



Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın da pek çok sektörün ara eleman sıkıntısı yaşadığını vurguluyor. Türkiye’de her firmada yüzde 8-9 oranında açık iş bulunduğunu anlatan Aydın, şöyle devam ediyor: “Ne yazık ki açık işlerin üçte biri imalat sektöründe. Bu hakikati görmeli ve gençlerimizi erken yaşlarda yatkınlıklarına göre imalat sanayii için yetiştirmeliyiz. Hakeza meslek liselerinde okuyan öğrencileri, sanayiyle el ele vererek iş gücüne katmalıyız. Kamu kurumları buna önayak olabilir, gereksinimlerinin bir bölümünü envanterini çıkardıkları meslek ve teknik liselerden ürün temin edebilirler. Bu şekilde öğrenciler gerçek iş hayatını yaşamış olurlar ve tecrübe kazanarak özel sektörde iyi bir şekilde yer alabilirler. “





Fedakarlık yaparız



Aydın, iş dünyası olarak gençlerin istihdama katılımlarını arttırmak için üzerlerine düşeni yapacaklarına işaret ederek, “Kurulacak komisyonlarda yer almayı ve çıkan envanter sonrası bu gençleri bünyemize alarak çalıştırmaya hazırız. Yeter ki doğru adamlar atılsın. Yeter ki ülkemiz daha çok üretsin” ifadelerini kullanıyor.