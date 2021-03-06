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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yatırımcıya destek
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yatırımcıya destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2020’de hem yerli hem yabancı yatırımcının Türkiye’ye ilgisini arttıracak önemli adımlar attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:02:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan yatırımcıya destek

Bakanlık, pek çok yatırıma destek verdi. Yenilenen yatırım teşvik sistemi, ekonomiye güç kattı. Sistemle katma değeri yüksek ürün ihracatını arttıracak yatırımları teşvik etmek, ülkeyi dengeli şekilde kalkındırmak amaçlandı.

10 bin 505 teşvik belgesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, küresel salgınının etkili olduğu 2020’de mevcut teşvik mevzuatı çerçevesinde yatırımlara yönelik desteklerini sürdürdü. Geçen yıl 10 bin 505 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi. 238.4 milyar lira sabit yatırım yapılması ve 305 bin 342 kişinin istihdam edilmesi planlandı.

Ödenek yağdı

Yatırımların sektörel dağılımlarına bakıldığında 2020’de imalat alanında 7 bin 293 teşvik belgesi kapsamında 145.5 milyar liralık yatırım öngörüldü. Hizmetler sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara verilen bin 408 teşvik belgesi çerçevesinde de 36.1 milyar lira destek sağlandı. Madencilik sektöründe yapılacak yatırımlar için 186 teşvik belgesi hazırlanırken, 6.9 milyar lira ödenek ayrıldı. Tarım alanında gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen 987 teşvik belgesi dahilinde 5.7 milyar lira, enerji sektöründe yapılacak yatırımlar için hazırlanan 631 teşvik belgesi kapsamında 44.3 milyar lira ödenek sağlandı. Ayrıca makine ve teçhizatını finansal kiralama şirketi aracılığıyla temin eden firmalara 606 milyon 303 bin 192 lira faiz desteği verildi. İstihdam desteklerine ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu’na 1 milyar 128 milyon 369 bin 430 lira aktarıldı.

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