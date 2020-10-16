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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik."
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik."

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:25:34 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Uluslararası patent başvurularımız 2019'da yüzde 47 arttı. Böylece ilk defa dünyada 13. sıraya yükseldik."
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