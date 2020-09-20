Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Destek, hibe ve teşvik bilgileri tek çatı altında toplandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yaptığı yazılı açıklamada, yatırım yapmak ve iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlere büyük kolaylık sağlandığını vurguladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı 26 kalkınma ajansının yatırım öncesi, süreç ve yatırım sonrası işlemleri ve yatırımcı işlemlerini tek elden takip ettiğini vurgulayan Varank, “Acentelerimiz yatırımcıların ihtiyaç duyduğu tüm konularda ücretsiz danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra devlet destekleri hakkında ücretsiz olarak danışmanlık hizmeti sunuyor ". dedi.

“Yatırımcılarımızın işini kolaylaştıracak yeni bir uygulamayı hayata geçirdik. Devlet destekleriyle ilgili bilgileri tek bir platformda topladık. Devlet kurum ve kuruluşlarımıza yönelik 241 farklı desteğe tek tuşla ulaşabilirsiniz.

Açıklamada yer alan bilgilere göre yatırımcılar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın yatırım yapmayı düşündükleri şehir ve sektöre ilişkin yatırım teşviklerini internet sitesinde yer alan teşvik robotu ile öğrenebilecek ve yatırım teşviklerini hesaplayarak teşviklerin tüm faydalarını görebilecekler. ...

81 ilde kalkınma ajansları bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofisleri (YDO), internet sitesinin Soru-Cevap bölümünde yatırımcı sorularını cevaplayacak. Böylelikle, yatırım süreçleri, yatırımı gerçekleştirmek için kullanılabilecek tüm devlet desteği ve yatırım sırasında ihtiyaç duyulacak danışmanlık hizmetleri hazır olacaktır.

Arama motoru, istenilen desteği bir an önce elde etmek için gelişmiş bir “akıllı algoritma” yöntemi kullanmıştır, böylelikle sitedeki arama alanına destek program adı, konu, kurum adı gibi anahtar kelimeler girildiğinde destek listelenecektir.