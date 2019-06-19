0553 313 94 23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "17 yılda 314 OSB’de çalışan sayısını 1,9 milyona çıkardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamada, "2002 yılında 193 olan Organize Sanayi Bölgesi sayımızı 314’e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayımızı 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkarmayı başardık" dedi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "17 yılda 314 OSB’de çalışan sayısını 1,9 milyona çıkardık"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank katıldığı açılış töreninde yaptığı açıklamada, "2002 yılında 193 olan Organize Sanayi Bölgesi sayımızı 314’e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayımızı 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkarmayı başardık" dedi.


Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış yapmak üzere Sakarya’ya geldi. Bakan Varank Ferizli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesindeki Arsan Kauçuk Plastik Makine fabrikasının açılış töreni katıldı. Törene ayrıca Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Sakarya İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, SUBÜ Rektörü Mehmet Sarıbıyık ve bir çok davetli eşlik etti.



“118 bin kişiye istihdam sağladık”


Saygı Duruşunun bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Bakan Mustafa Varank bir konuşma yaptı. Varank konuşmasında OSB’lerde çalışan sayılarını 1,9 milyon kişiye çıkardıklarını belirtti. Varank, “20 milyon dolarlık bu yeni yatırımdaki modern ve akıllı üretim sistemleriyle Arsan istihdamını da cirosunu da artıracak. Aynı zamanda deprem izolatöründen METRO inşaatlarında kullanılan tünel segment contalarına kadar bugüne kadar ithal edilen birçok ürünü yerli imkanlarla üretmeye devam edecek. Kalkınmanın ve gelişmenin en önemli koşulu üretimdir. Türkiye; üretimle, üretimden gelen katma değerle büyüyüp hedeflerine ulaşacaktır. 2002 yılında 193 olan Organize Sanayi Bölgesi sayımızı 314’e, bu bölgelerde istihdam edilen çalışan sayımızı 415 binden 1,9 milyon kişiye çıkarmayı başardık. Sadece bu veriler bile, ülkemizin hızlı büyümesinin ve güçlü kalkınmasının önemli göstergeleridir. Türkiye’nin kalkınma hikayesinin başka bir göstergesi olan Küçük Sanayi sitelerimiz de kabına sığmaz hale geldi. 2002’den günümüze 118 sanayi sitesini destekleyerek, 118 bin kişiye istihdam sağladık. Bu dönem; sanayimizi sadece nicelik olarak değil, nitelik olarak da geliştirdiğimiz bir dönem oldu. 2002 yılında sadece 2 olan teknopark sayımız, bugün 63’ü faal olmak üzere 84’e ulaştı. Buralarda çalışan AR-GE personeli 53 bini aştı. Ayrıca, AR-GE’yi yaygınlaştırarak, sanayicilerimizin daha çok ar-ge yapmasını sağlamak için reform niteliğinde adımlar attık. Nitekim bugün burada yeni fabrikasının açılışını yaptığımız ARSAN, sahip olduğu AR-GE merkeziyle üretimini ve ihracatını önemli derecede arttırmıştır. Aynı zamanda ARSAN, TÜBİTAK’ın desteklediği AG-GE projelerinden ortaya çıkan ürünlerinin ticarileşmesi konusunda örnek teşkil eden bir firmamızdır” dedi.



“Çabayı ve emeği görsünler”


Bakan Varank konuşmalarının devamında, “Önümüzdeki dönemde; Milli Teknoloji Hamlesi anlayışımız çerçevesinde, orta-yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara sağladığımız destekleri daha da artıracağız. Bunun için yeni destek programları üzerinde çalışmaya devam ediyoruz. Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı yerli ve milli üretim için seferber ettik. Tabi bazen bizim bu çabamızı küçümseyenler, Türkiye’de sanki yatırımlar durmuş, yeni fabrikalar açılmıyormuş gibi hava estirenler olduğunu görüyoruz. Halbuki milli üretim seferberliği artık Türkiye’de ‘ete kemiğe bürünmüş, meyve veren, somutlaşmış’ bir gerçektir. Kanıt isteyenler buraya, Ferizli’ye gelsinler, fabrikaları gezsinler, ortaya konan çabayı ve emeği görsünler. Açıkça söylüyorum; biz bu hedefe baş koyduk.Milli teknoloji hamlesi öncülüğünde üretim; olmazsa olmazımızdır” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nin de aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar var"
    1. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan..
    2. Kahramanmaraş Piazza "En Uzun Günde"..
    3. Eskişehir’de ’Süt İneklerinde Üreme ve..
    4. Büro Sen Kars Şube Başkanı..
    5. BM Kaşıkçı Raporu: "ABD, Kaşıkçı..
    6. Rusya ve Çin'den BMGK'nin Kuzey Kore..
    7. Kars’ta festival heyecanı başlıyor
    8. Düşük kaşlar öfkeli ve yorgun..
    9. 28 Şubat mağdurları için özgürlük ne..
    10. Selçuklu Belediyesinden afetlere karşı..
    11. 24 yaşındaki genç reklamcı, evinde ölü..
    12. BM Kaşıkçı Raporu: "Suudi Arabistan,..
    13. Öldürülen AK Parti Meclis üyesi ve..
    14. Asıl marifet, Milletin gönlünde kalıcı..
    15. Çankaya Belediyesinden kadınlara satış..
    16. BM Raportörü Callamard, Kaşıkçı..
    17. Otoyolda bir aracın çarptığı vaşak..
    18. Donald Trump, 2020 için başkanlık..
    19. 20 yıl sonra insanlara bunları..
    20. Başkent’in çehresi değişiyor
    21. 17. uluslararası geometri sempozyumu..
    22. Serbest Dalış Havuz Avrupa Şampiyonası
    23. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "17..
    24. Raylı sistem inşasında İstanbul..
    25. Mısır'dan BM'ye "Mursi'nin ölümünü..
    26. Gazişehir Gaziantep de transferde..
    27. Şehit Mursi için 81 ilde gıyabi cenaze..
    28. Kastamonu Bursa’ya taşınıyor
    29. FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası
    30. İzmir’de 3 kilometrelik pastayla rekor..
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    ABD’nin casusluk ağı çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum
    İmamoğlu-Küçükkaya görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum