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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor."
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor."

Yeniakit Publisher
2020-10-26 12:39:50 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Günübirlik piyasa hareketlerinden sıyrılıp yaşadığımız dönemin bize sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendirmemiz, buna odaklanmamız gerekiyor."
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