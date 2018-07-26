THY - Trabzon
0553 313 94 23

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gençlerin imdadına yetişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan kendisine ulaşan gençlerin internet sorununu çözdü.

26 Temmuz 2018 Perşembe 08:05
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank gençlerin imdadına yetişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabı üzerinden ‘Deneyap Teknoloji Atölyeleri’ kuracaklarını açıkladı.

Varank mesajında, “Çocuklarımız ve ailelerini; en çok da bizi heyecanlandıracak Deneyap Teknoloji Atöyleri kuruyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, TÜBİTAK ve STK'larımız işbirliğinde hedefimiz; yüksek teknoloji geliştiren insan kaynağımızı çekirdekten yetiştirmek” ifadelerini kullandı.

 

“Bekleriz ama şu an internetimiz kesilmiş”

Varank’ın paylaşımının altına o atölyelerden birinde çalışmalarını yürüten gençler tarafından mesaj atıldı.

İnternetin kesik olduğunu belirten gençler, “Swot analizlerin yapıldığı, prototip çıkartılan, eğitim verilen, sınırsız kahve ve çayın ücretsiz olduğu bir alan. Bekleriz ama şu an internetimiz kesilmiş” mesajını paylaştı.

 

Bakan’dan cevap gecikmedi

Gençlerin sorununu çözen Bakan Varank, gençlerin tweetini alıntılayarak, “Sorun çözüldü mü gençler?” dedi.

 

Gençler ise, internet sorunlarının çözüldüğünü, artık üzerlerinde daha büyük yük olduğunu ve daha çok çalışacaklarını söyledi.

 

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 08:05
  1. Milli Eğitim Bakanlığı
  2. Twitter

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet Akça mı oldu?
    1. Ankara Batı Adliyesi Başsavcısı Ahmet..
    2. ABD Büyükelçiliği yakınında patlama!
    3. Trump ve Putin arasındaki görüşmede..
    4. Kemal Kılıçdaroğlu: Yönetimsel değil..
    5. Silivri Cumhuriyet Başsavcısı kim oldu?
    6. Yardım isteyen genç kız için Bakanlık..
    7. TSK duyurdu: Diyarbakır'da 2 terörist..
    8. Donald Trump: AB ile anlaşma sağladık
    9. TBMM 1 Ekime'e kadar tatile girdi!
    10. Ankara'da önce çantasını buldular! Onu..
    11. Barenboim: İsrailli olduğum için..
    12. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı..
    13. FETÖ'cünün hayranlığı: İlgimi çekti,..
    14. İşte Akşener'in koltuğuna talip olan..
    15. 'Papaz Brunson' için Amerika'dan ilk..
    16. Kanlı Ay tutulması nedir?
    17. Kanlı Ay tutulması Türkiye'den canlı..
    18. Murat Boylu kimdir? Nereli kaç yaşında?
    19. Alman gazetesinden akılalmaz iddia...
    20. Kılıçdaroğlu'nun alacağı kanal belli..
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    Lise MEB e okul boş kontenjan 8. 9. 10. 11. sınıf nakil işlemleri
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak?
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    CHP'de deprem! Kılıçdaroğlu 3 kişinin ipini çekti
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    Real Madrid, Müslümanlar için logosunu değiştirdi
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    ABD'li casus rahip Brunson cezaevinden çıktı! Elektronik kelepçeye itiraz: Kaçıracaklar!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!
    Eylemciler sokağa indi: İsrail'den almayın!