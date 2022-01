Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti'nin 3 temel şiarını açıkladı

AK Parti Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından "Bu Hikayenin Kahramanı Sensin" sloganıyla gerçekleştirilen AK Parti Teşkilat Akademisi'nin İstanbul Eğitim Programları başladı.

Sancaktepe'de düzenlenen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü katıldı.

Burada konuşma yapan Bakan Mustafa Varank, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti Genel Merkez AR-GE Başkanlığımız tarafından düzenlenen Teşkilat Akademisi'nde sizlerle buluşmaktan, sizlerle hasbihal etmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Yeni yılın ilk gününde hafta sonu demeden, tatil demeden, dinlenmek bilmeden; ülkesi, milleti, davası için buraya gelen tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Bu salona baktığımda; Türkiye sevdasını, hizmet aşkını, Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarını görüyorum. Bu salonda samimiyeti, gayreti, adanmışlığı görüyorum. Böyle bir teşkilatın mensubu olmayı, sizlerle beraber yol yürümeyi nasip ettiği için Rabbime şükürler olsun.

AK Parti, Türk siyaset tarihindeki en başarılı okuldur. Milletine faydalı, vatan evladı siyasetçilerin yetiştiği okuldur. Burası Allah için sevmenin, insan için hizmet etmenin, mağdur için kavga vermenin öğretildiği yerdir. İşte Genel başkan yardımcılarımızdan bakanlara, milletvekillerimizden il başkanlarımıza, mahalle başkanlarımızdan sandık görevlilerimize kadar hepimiz bu okulun öğrencileriyiz. Bu okul gönüllerde öyle bir ateş yakmıştır ki, başka coğrafyalarda aynı isimle siyasi hareketler başlamış, devrimler yapılmıştır. O yüzden sınır tanımayan bu hareketin bereketini, olabildiğince yaymamız lazım.

İnanın, Büyük ve Güçlü Türkiye, ancak ve ancak AK Parti'nin bu kurumsal öğretisinin gelecek dönemlere taşınmasıyla, bu dava şuurunun her gün diri tutulmasıyla mümkündür. Bu anlamda Teşkilat Akademisi'ni düzenleyerek böylesine önemli bir işe imza atan AR-GE başkanlığımıza bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu programların birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daha da pekiştirmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Tam 20 yıl, söylerken kolay ama İnanın yaşarken kolay değil. Hele, asırlık sömürü planlarını alt üst ediyorsanız- Küresel ve bölgesel güçlerin tuzaklarını bozuyorsanız, Cetvelle çizilmiş haritaları gönlünüzle aşıyorsanız. Bu topraklarda 19 yıl boyunca iktidarda kalmak emin olun hiç kolay değil. Hele hele kara propagandadan, iftiradan, yalandan başka siyaset gütmeyen, En iyi yalanı söyleyenin en yüksek rütbeyle ödüllendirildiği, İstisnasız tüm saldırılarda Türkiye düşmanlarının yanında yer alan bir muhalefet varken, inanın hiç ama hiç kolay değil. Ama biz bu yola çıkarken kolaya değil, zora talip olduk. Her ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar mücadele etmeye, bu milletin hakkını her hal ve şartta korumaya talip olduk. Her türlü yıldırmanın, gizli-açık ambargonun, iftiranın, hatta darbenin hedefinde olduk. Ama 19 yıldır girdiğimiz her seçimde açık ara birinci parti olmayı başardık. İşte bunu, milletimizin duasına, onlarla kurduğumuz hesapsız ve gönülden bağa borçluyuz. Çünkü milleti tanımak, siyaseti millet için yapmak, istikametini sadece ve sadece milletin çizdiği şekilde belirlemek bizim düsturumuzdur.

AK Parti siyasetinin 3 temel şiarı vardır

Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti siyasetinin 3 temel şiarı vardır; Milletten başkasını tanımamak. Laf değil, icraat üretmek, Reformun öncüsü olmak"