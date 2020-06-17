  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik’te

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli toplantı ve incelemeler için Bilecik’e geldi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:41:07 -
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Büyükdede, Bilecik’te

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, çeşitli toplantı ve incelemeler için Bilecik’e geldi.


Bilecik Valiliği önünde Vali Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, Sanayi ve Teknoloji Müdür Vekili Hediye İman ile ilgililer tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, ilk olarak Valilik ziyaret defterini imzaladı. Bilecik Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB) yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Yardımcısı Büyükdede, Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıya da katıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı