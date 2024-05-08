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Ekonomi Sanayi üretimine yapay zeka katkısı
Ekonomi

Sanayi üretimine yapay zeka katkısı

Yeniakit Publisher
2024-05-08 10:50:00 -
Sanayi üretimine yapay zeka katkısı

Sanayide yapay zeka kullanımının artması üretimde daha fazla öngörülebilirlik sağlıyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yapay zekanın sanayide son yıllarda giderek artan bir öneme sahip olduğunu söyledi. Bahçıvan, yapay zekanın üretim süreçlerini analiz ederek darboğazları ve israfı belirleyebildiğini, bu sayede üretim hatlarının optimize edilerek verimliliğin önemli ölçüde arttığını dile getirdi. Bahçıvan, yapay zekanın sanayi temsilcileri için önemli faydalar sunduğunu ifade ederek, bu teknolojileri üretim süreçlerine entegre eden sanayi kuruluşlarının önemli rekabet avantajları elde ettiklerine değindi.

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