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Ekonomi Sanayi üretiminde iki yılın en güçlü artışı!
Ekonomi

Sanayi üretiminde iki yılın en güçlü artışı!

Yeniakit Publisher
2024-04-08 12:58:00 -
Sanayi üretiminde iki yılın en güçlü artışı!

Sanayi üretimi, şubat ayında yüzde 3,2 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Kritik veri, yıllık bazda ise, yüzde 11,5 arttı ve böylelikle son iki yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

Sanayi üretimi, şubat ayında yüzde 3,2 artışla beklentilerin üzerinde yükseldi. Kritik veri, yıllık bazda ise, yüzde 11,5 arttı ve böylelikle son iki yılın en hızlı yükselişini gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, üretim şubatta geçen yılın aynı ayına göre yıllık bazda 11,5 arttı. Böylece, 2022 yılı Şubat ayında görülen yüzde 12,3 artışın ardından en yüksek seviyeye çıkıldı.

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı; imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,9 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,7 arttı.

Sanayi üretimi aylık bazda ise 3,2 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Şubat ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,2 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,3 arttı.

Kaynak: A.A
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