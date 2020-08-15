Sanayi üretiminde güçlü toparlanma

TÜİK tarafından yapılan açıklamaya göre sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,4 azaldı.

Sanayi üretimi aylık bazda artış ise yüzde 17,6 arttı. Sanayinin alt sektörleri bir önceki aya göre incelendiğinde, 2020 yılı Haziran ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 19 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 6,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 16,9 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise yüzde 20,2 azaldı.

En hızlı toparlanan 5 ülkeden biriyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından sanayi üretim verilerini değerlendirdi. Bakan Varank, “Haziran sanayi üretimi, aylık ve yıllık bazda yükseldi. Endeksin tüm alt kalemlerindeki güçlü performans sayesinde aylık artış yüzde 17.6 olarak gerçekleşti. Böylece, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk. Bu gidişatı kalıcı hale getirip, istihdama odaklanacağız” ifadelerini kullandı. Aylık bazda, endeksin tüm kalemlerinde yükseliş görüldüğüne dikkati çeken Varank, “Sermaye ve ara malı kalemlerindeki çift haneye varan artışlar, yatırım talebi açısından da çok güçlü bir sinyal veriyor. Gösterdiğimiz bu aylık performansla, dünyada en hızlı toparlanan ilk beş ülkeden biri olduk” diye konuştu.