Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı, aylık yüzde 0,8 azaldı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayında yıllık sanayi üretiminin yüzde 3,1 arttığını, aylık sanayi üretiminin yüzde 0,8 azaldığını açıkladı.
TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.
Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı. (DHA)
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