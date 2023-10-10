Sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı, aylık yüzde 0,8 azaldı

TÜİK, Ağustos 2023 dönemine ilişkin sanayi üretim istatistiklerini açıkladı. Buna göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 3,1 arttı. Alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,9 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 0,8 azaldı. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 arttı. (DHA)