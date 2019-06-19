Sanayi üretimi geriledi TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 4 geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 4 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya nispeten yüzde 1 düşüş kaydetti. Ana sanayi grupları incelendiğinde nisanda aylık bazda en fazla artış yüzde 1,9’la elektrik, gaz, buhar sektöründe görüldü.

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