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Sanayi üretimi geriledi

TÜİK verilerine göre, sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 4 geriledi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
Sanayi üretimi geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 4 geriledi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi de bir önceki aya nispeten yüzde 1 düşüş kaydetti.

Ana sanayi grupları incelendiğinde nisanda aylık bazda en fazla artış yüzde 1,9’la elektrik, gaz, buhar sektöründe görüldü.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 11:32
  1. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)
  2. sanayi üretimi
  3. Ana sanayi grupları

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