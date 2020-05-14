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Ekonomi

Sanayi üretimi aylık yüzde 7,1 azaldı

Sanayi üretimi 2020 yılı Mart ayında aylık bazda yüzde 7,1 azaldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 10:09:08 -
Sanayi üretimi aylık yüzde 7,1 azaldı

Sanayi üretimi 2020 yılı Mart ayında aylık bazda yüzde 7,1 azaldı.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı mart ayı Sanayi Üretim Endeksi verisini paylaştı. Buna göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 2 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,9 azaldı.


Sanayi üretimi aylık yüzde 7,1 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2020 yılı Mart ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,7 azaldı.


Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2020 yılı birinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4,4 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretimi ise aynı kaldı.

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