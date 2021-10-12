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Gündem Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,7 arttı
Gündem

Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,7 arttı

Sanayi üretim endeksi, temmuzda aylık bazda yüzde 4,2 azalırken, yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösterdiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-12 10:19:00 -
Sanayi üretim endeksi yıllık bazda yüzde 8,7 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temmuzda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 yükseldi.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, temmuzda madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,7 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde de yıllık bazda yüzde 2,3 düşüş oldu.

Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, temmuzda haziran ayına kıyasla yüzde 4,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 yükseldi.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,9 artmasını bekliyordu. Temmuz döneminde arındırılmamış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 14,2 artacağını öngörülmüştü.

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