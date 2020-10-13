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Ekonomi Sanayi üretim endeksi
Ekonomi

Sanayi üretim endeksi

Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 10,4 arttı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 10:48:52 -
Sanayi üretim endeksi

ANKARA (AA) - Sanayi üretim endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3,4, yıllık bazda yüzde 10,4 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına göre yüzde 10,4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 16 artış görüldü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 artış gösterdi.

- Sanayi üretiminde aylık veriler

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı.

Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.

AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ağustosta, 2019'un aynı dönemine göre yüzde 6,7 artmasını bekliyordu.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20173,446,38,75,27,214,89,614,98,79,813,89
201811,79,57,45,85,92,25,11,9-3,8-6,3-7-9,91,3
2019-7,5-5-1,9-3,9-1,6-3,5-1,1-3,93,33,94,99-0,5
2020 7,78,3 -1,7-31,3 -19,3 0,4 4,5 10,4

TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endekslerinin yıllık değişim oranları şöyle:

OcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralıkYıllık ortalama
20176,30,56,47,36,2-2,129,47,818,311,49,910,79,1
201812,59,46,64,36,527,5-11,33,8-4,8-7-9,91,1
2019-7,5-5-4,6-1,2-0,1-9,5-0,4-1,74,12,84,110-0,6
2020 7,711,4 -1 -31,2 -30,5 17,6 -0,8 16


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