Sanayi sitesinde trafik kazası: 1 yaralı Antalya’nın Manavgat ilçesindeiki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesindeiki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi içerisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göreMehmet A,’nın kullandığı 07 JH 487 plakalı otomobil ileEmre Ü.’nü kullandığı 07 LME 01 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada otomobil sürücülerinden Mehmet A. yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anıgüvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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