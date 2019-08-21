Sanayi sitesinde trafik kazası: 1 yaralı
Antalya’nın Manavgat ilçesindeiki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:53
Antalya’nın Manavgat ilçesindeiki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Sanayi Mahallesi Manavgat Sanayi Sitesi içerisindeki meydana geldi. Edinilen bilgiye göreMehmet A,’nın kullandığı 07 JH 487 plakalı otomobil ileEmre Ü.’nü kullandığı 07 LME 01 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.Araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu kazada otomobil sürücülerinden Mehmet A. yaralanırken ambulans ile hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza anıgüvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
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