Sanayi kentinde 7 bin hanenin enerjisi güneş ve hidroelektrikten sağlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kandıra ilçesinde baraj göleti kıyısındaki 60 dönümlük alana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan güneş enerji santrali tarlasıyla (GES) 3 bin 500 hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacı karşılanıyor.

Yılda 2 milyon 150 bin lira gelir elde edilen santrallerden 2 adet daha yapılacak.

7 hidroelektrik santralle de 3 bin 500 hanenin 1 yıllık enerji ihtiyacını karşılayan Büyükşehir Belediyesi, toplamda 7 bin hanenin enerjisini güneşten ve hidroelektrikten sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, belediye olarak uzun bir süredir gerek hidroelektrik santralleri gerekse güneş enerjisi santralleri yaptıklarını belirterek toplam 7 hidroelektrik santral tesisleri bulunduğunu bildirdi.

Bunların toplamda 4,5 megavat kapasitesi olduğuna dikkati çekerek Büyükakın, şunları kaydetti:

"Yani yaklaşık 3 bin 500 ailenin 1 yıllık ihtiyacını karşılayacak elektrik enerjisi üretiyoruz. Alternatif bir diğer enerji kaynağımız ise güneş enerjisi santralleri oldu. Bu tesislerde de bizim 3,5 kilovat enerji üretimimiz var. Bu da 3 bin 500 hanelik yerleşim yerinin bir yıllık enerji ihtiyacının üretimine denk geliyor. Bunların sayısını da artırmayı planlıyoruz. Suyu kullandığımız tesislerde, güneş enerjisi panelleri için uygun alanlar varsa bunun yatırım geri dönüş hesaplarını da yaparak çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir arıtma tesisimizin üzerinde de bir hidroelektrik tesisi yapımı gerçekleştiriyoruz. Güneş enerjisi santralleri yatırımlarında projeler daha pahalı olmasıyla birlikte geri dönüşler daha hızlı oluyor. Bu tesisimizin yaklaşık 14 milyon lira civarında yatırım maliyeti oldu ama 2023 yılına kadar bu maliyetinin tamamını karşılayacak kadar bir üretim yapılmakta."

Büyükakın, önlerinde benzer 2 proje daha bulunduğunu, hidroelektrik santrallerinde de kapasite sınırına yaklaştıklarını ifade etti.