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Sanayi bölgesinin ham madde ihtiyacı yerel tohumlar ile karşılanacak

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ham madde ihtiyacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Sebze Üretimini Destekleme” projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan yerel tohumlar ile sağlanacak.

30 Mart 2019 Cumartesi 11:36
Sanayi bölgesinin ham madde ihtiyacı yerel tohumlar ile karşılanacak

Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ham madde ihtiyacı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı “Sebze Üretimini Destekleme” projesi kapsamında çiftçilere dağıtılan yerel tohumlar ile sağlanacak.


Kocaeli’nde tarımsal faaliyetlerin arttırılmasını amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçileri dışa bağımlılıktan kurtarmak ve yeni kurulacak olan Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin ham madde ihtiyacını karşılamak için önemli bir çalışma yapıyor. Muhtarlık işleri Dairesi Başkanlığınca yapılan “Sebze Üretimi Destekleme Projesi” kapsamında çiftçilere yerel tohum desteğinde bulunuyor. Sağlıklı besin ürünlerinin öneminin arttığı günümüzde, bu ürünlerin üretimiyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2012 yılında başlatılan proje kapsamında yerli tohumları köylerden topladı. Büyükşehir Belediyesi’nin imkanları ile üretilen fideler çiftçilere dağıtıldı. Ayrıca bu tohumların tescil ve tür tanımlama çalışmaları TİGEM’le yapılan iş birliğiyle yürütülüyor.


Çiftçilerden toplanan salçalık biber ve sivri kıl biber yerel tohumların tür tespiti ve tanımlama çalışması yapıldı. Kocaeli yöresine ait pembe domates, fasulye, salatalık, bezelye, bamya, kabak, maydanoz, mısır gibi yerli tohumların tür tanımlama çalışmaları da devam ediyor. Kandıra Gıda İhtisas Organize Sanayisine ham madde temini için yerel tohumlardan usta F1 karpuz tohumu, Semerkant salçalık biber, fiyaka kıl biber, arte salçalık domates tohumları “Sebze üretimi destekleme projesi” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce çiftçilere dağıtılıyor.

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 11:36
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