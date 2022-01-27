Sanatçılara kazandıkları 880 bin liraya kadar vergi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati sanatçıların gelir vergisinden müstesna sayılmasına ilişkin Meclis Başkanlığı'na gelen soru önergesini yanıtladı. Nebati, sanatçıların üretmiş oldukları eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılması mümkün dedi.

CNN Türk'te yer alan habere göre, sanatçılar için gelir vergisinden istisna mümkün. Açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

Nebati, milletvekillerinin sanat üreticilerine yönelik vergi indirimi çalışması olup olmadığı yönündeki sorulara yanıt verdi. Gelir Vergisi Kanunu’nu hatırlatan Nebati, “Bu düzenleme uyarınca, sanatçıların üretmiş oldukları eser mahiyetindeki çalışmaları için anılan istisnadan faydalanılması mümkün olup, söz konusu istisna ile sanatçılar üzerindeki gelir vergisi yükü azaltılmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengülloğlu, Meclis Başkanlığı'na sunduğu önergeyi yantlayan bakan, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 18’inci maddesini hatırlattı, sanatçıları gelir vergisi tarifesinin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı yani, 2022 yılı için 880 bin TL'yi aşmaması kaydıyla, gelir vergisinden müstesna olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili konuşan araştırmacı yazar Murat Akan, "Efendim yılda 820 bin lira kazanan sanatçılardan vergi alınmaması için Maliye Bakanlığında bir çalışma yapılıyormuş! Yılda 60 bin lira kazanan bir gariban işçiden vergi alınırken sanatçıdan niye alınmayacakmış? Bu haksızlıktır, adaletsizliktir…" yorumunu yaptı.