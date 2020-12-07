Sanatçılara 1000 TL destek ne zaman verilecek?

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine 1000 TL destek verileceğini ifade etti. Peki, sanatçı ve müzisyenlere 1000 TL destek ne zaman verilecek? 1000 TL destek başvurusu ne zaman alınacak? İşte detaylar…

1000 TL destek parası ne zaman verilecek?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, pandemi döneminden olumsuz etkilenen müzik emekçileri için proje oluşturdu. Proje kapsamında kişi başına bin lira ödeme yapılacağı duyuruldu. Başvuru ayrıntıları 11 Aralık’ta Yunus Emre Enstitüsü web sitesinden duyurulacak.

Başvurular ne zaman alınacak?

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, salgın döneminde geliri olmayan, temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan proje geliştirdiklerini ifade ederek, 11 Aralık'ta bakanlığa bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yöntemini, başvuruyu yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceklerini söyledi.

Buna göre 1000 TL desteğin detayları da 11 Aralık tarihinde belirlenecek.