0553 313 94 23

Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı’nda buluştu

Antalya’nın İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi’nde Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı yapıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 10:36
Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı’nda buluştu

Antalya’nın İbradı ilçesinin Ormana Mahallesi’nde Ulusal Alternatif Turizm Kültür Sanat Çalıştayı yapıldı. Bu yıl 6’ncısı düzenlenen çalıştaya Ormana Active’in kurucusu olan ve bir süre önce vefat eden Aydın Özgüven Sanat Çalıştayı ismi verildi.


Ormana’da düzenlenen çalıştay 15 ressam ve 1 fotoğraf sanatçısının katılımıyla gerçekleşti. Sanatçılar düğmeli evler ve yılkı atları gibi yöreden esinlendikleri motifleri resimlerine işledikleri gibi, Aydın Özgüven’in anısına da çalışmalarda bulundu.


Ormana’da alternatif turizm işletmeciliği yapan Tolga Özgüven, babasının mirası olan bölgeyi kalkındırma projesini devam ettirmek istediğini belirterek, “Yörenin tanınmasında sanat çalıştayının çok büyük katkısı oldu. Sırf çalıştayı görmek için gelen Almanlar var. Bu bölge her geçen sene daha fazla turist ağırlıyor. Bölgede sıfır misafirden geçen sene ağırladığımız 40 bin kişiye ulaştık. Turizmi geliştirmek ve bölge kültürünü korumak adına çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Sanat çalıştayı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İbradı Kaymakamı Mevlana Kürkcü de "Çalıştay İbradı’nın tanıtımında büyük rol oynuyor. Bu tip çalışmalarla İbradı gibi geri planda kalmış ilçelerin tanıtımı yapılabiliyor. Artan turizm kapasitesiyle birlikte bölgede bir istihdam kaynağı oluşturuluyor. Biz büyük şehirlere olan göçü engelleyip süreci tersine çevirme çabamız var” diye konuştu.



"Bölgenin kalkınmasında büyük rol oynuyor”


Ressam Adil Ocak ise, 6 sene önce turizmin yanında bir kültür faaliyeti de yürütmek istedikleri ve bu hedef doğrultusunda sanat çalıştayları düzenlediklerini ifade etti. Çalıştayın sonuçlarını almaya başladıklarını dile getiren Ocak, “Torosların en ücra köşelerinden birisi burası fakat inanılmaz bir turizm potansiyeli var. 6 yıl içerisinde Ormana yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği bir yer haline geldi. Bu yıl çalıştayımız ile bölgenin kalkınmasında büyük rol oynayan Aydın Özgüven’i de anıyoruz” şeklinde konuştu.


Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Nur Gökbulut, Aydın Özgüven’in anısına düzenlendiğini söyledi. Gökbulut, “Sanat dünyayı ve insanı anlamak için çok iyi bir yol. Ben Aydın Beyin fikrine idealine destek vermek için burdayım ve onu düşünerek bir resim yapmak istedim. Duygularımı da bu resme aktardım. Başkasının aklında ne kadar anılıyorsak o kadar varız demektir. Bende bu etkinliği bu anlamda değerlendiriyorum” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 10:36
  1. sanat
  2. kültür
  3. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP’li belediye askerden sonra işe almadı, hayatı karardı
    1. HDP’li belediye askerden sonra işe..
    2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    3. Oğlunun dağa kaçırıldığını savunan..
    4. 3600 ek gösterge, Ceza indirimi af,..
    5. Burkina Faso'da terör saldırısında..
    6. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca..
    7. Sahil Güvenlik zamanla yarıştı
    8. PKK’nın örgüte katılmayanlara yaptığı..
    9. Ünlü isimler, çocuğunun yanında eski..
    10. Boyabat’ta yanan bölgeler yeniden..
    11. Antalya’da 40 metrelik falezlerden..
    12. Büyükşehir Gastronomi Festivalinde..
    13. Zeytin sineği ile mücadele zamanı
    14. Kaymakam Türkmen’e veda yemeği
    15. "Türkiye'nin güçlü olduğunu göstermeye..
    16. Buldan’da çok sayıda koyun kurt..
    17. Ahmet Davutoğlu'ndan yeni ziyaret
    18. Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle..
    19. Antep fıstığı fiyatları yükseldi
    20. Vali Elban başarılı öğrencileri..
    21. ‘Kişisel verilerimiz tüm dünyaya açık’
    22. Esad rejiminden İdlib’e hava..
    23. Denizli’de kaçak alkol imalathanesine..
    24. TÜRKİYE'NİN TEKNOLOJİ ÜSLERİ -..
    25. GRAFİKLİ - İtalya Serie A yeni sezona..
    26. "Doğu Akdeniz'de bozulan dengenin..
    27. Kadın çiftçi hibe desteği ile başladı,..
    28. Samsun İl Spor Güvenlik Kurulu..
    29. FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına..
    30. (Özel) Kızını lösemiden kaybeden baba,..
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Mansur’un son icraatını duyan eski vali küplere bindi: Seçilmesi için uğraştığımız Mansur Yavaş'ın ilk icraatı bu mu?
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi