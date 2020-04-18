Sanatçılar söyledi, onlar balkondan eğlendi

Tekirdağ’da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Süleymanpaşa Belediyesince bir sitenin önünde konser düzenlendi. Evlerinin önünde konseri duyan vatandaşlar balkonlara çıkarak bayrak ve alkışlarla günün stresini atmaya çalıştı.

Çin’den dünyaya yayılan korona virüsün en son Türkiye’de de görülmesi ve vaka sayılarının her gün artması sebebiyle ülke genelinde ‘Evde kal’ çağrıları ve hafta sonları da sokağa çıkma kısıtlanması uygulanıyor. Hafta sonları Tekirdağ’ında içerisinde bulunduğu 31 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanması üzerine Süleymanpaşa Belediyesi evlerinde kalan vatandaşlar için önemli bir uygulamaya imza attı. Süleymanpaşa Belediyesince yapılan çalışma ile müzik evlerinde kalan vatandaşlarının ayaklarına geldi. Hürriyet Mahallesi Simge Sitesinde düzenlenen konserde sanatçılar şarkı söylerken, vatandaşlarda balkonlara çıkarak Ay Yıldızlı Türk Bayrakları ve alkışlarla sanatçılara destek verdi. Bu sayede sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar daha eğlenceli saatler geçirdi.

Süleymanpaşa Belediyesi Konservatuar Şefi Salih Demirci konser öncesi yaptığı açıklamada, “Ülkemizin bu zor günlerinde bizde bölgemizde bir fark oluşturarak, insanlarımıza çok sevdikleri o sanatı, müziği ayaklarına kadar getirme gayesindeydik. Çok uzun zamandır düşündüğümüz projemiz çok şükür bu haftaya yetişti. Şuan şehrimizin güzel bir mahallesindeyiz. Bütün ekibimizle, enstrümanlarımızla buraya geldik. Bu akşam burada bir canlı yayın yapacağız. Bu canlı yayınlarımızı burada olmayan vatandaşlarımızda tekrar tekrar izleyebilecekler. Müzik hep onlarla olacak. Umuyoruz ki onlar hep evlerinde kalacaklar. Bizde her zaman müziği ayaklarına kadar getireceğiz” dedi.

Süleymanpaşa Belediyesince verilen konser diğer mahalledeki vatandaşların görüp dinleyebilmesi için sosyal medyada da canlı yayınlandı. Konser gece boyunca devam etti.