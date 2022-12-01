Sanatçı Tınaz'ın ölümünde şok iddia!

Hayata veda eden sanatçı Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz, sanatçının ölümüne dair iddialarını yineledi. Faruk Tınaz'ın hayatını kaybetmesinin ardından konuşan eşi Canan Tınaz, usta sanatçının doktor ihmalinden dolayı öldüğünü iddia etti.

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz pankreas kanseriyle mücadele ederken hayatını kaybetti. Sanatçının ölümüne dair çarpıcı bir iddiada bulunan Faruk Tınaz’ın eşi Canan Tınaz daha önce de ifade ettiği gibi katıldığı Kanal D Haber'de eşinin doktor ihmalinden öldüğünü söyledi.

"Çok büyük bir doktor ihmali var" diyen Canan Tınaz "Eşimin raporuna dahi bakılmadı. Bir raporun okunmaması demek ne demek! Kanserden korkma geç kalkmaktan kork. Biz geç bırakıldık doktor tarafından" dedi.

Tınaz açıklamasının devamında ise "Hayatını yaşa denildi. 2019 Ağustos ayı hastaneye gidiyoruz kanseri öğreniyoruz. Hiçbir teste bakmadan sen iyisin diyerek göndermiş" iddiasında bulundu.

Canan Tınaz'ın iddiaları sonra hastane ise "Konu yargıda" diyerek açıklama yapmadı.