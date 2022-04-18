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Medya Sanatçı Şükriye Tutkun'dan olay Erdoğan paylaşımı! Söze 'keşke' diyerek başladı
Medya

Sanatçı Şükriye Tutkun'dan olay Erdoğan paylaşımı! Söze 'keşke' diyerek başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iftar davetine katılan sanatçı Şükriye Tutkun'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 11:45:00 -
Sanatçı Şükriye Tutkun'dan olay Erdoğan paylaşımı! Söze 'keşke' diyerek başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği iftar davetine katılan şarkıcı Şükriye Tutkun, sosyal medya hesabından “Erdoğan keşke babam olsa” notunu paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’ndaki iftar yemeğinde oyuncu ve şarkıcılarla bir araya geldi. Türk Halk Müziği sanatçısı Şükriye Tutkun da etkinliğe katıldı.

Kişisel sosyal medya hesabı Twitter'dan akşamla ilgili paylaşım yapan ve Erdoğan’a teşekkür eden Tutkun, "İftarını birkaç lokmayla açıp, namaz sonrası hiç oturmadan, tüm yorgunluğuna rağmen, masalarımıza uğrayıp bizlerle sohbet eden, fotoğraf çektirmek isteyen, hep gülümseyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Keşke babam olsa’ boşuna dememişim" notunu yazdı.

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Yorumlar

Dinarlı

Ne güzel yorum! İçten,samimi, insanî.. Çukur mahalle kokuşmuşları klavye başına geçer hemen linç için! Amma velakin,ne itibar edeceğiz,ne fırsat vereceğiz lağım farelerine evvelallah!!

Cem

85 milyon zaten kuru ekmek zor buluyor. Çünkü
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