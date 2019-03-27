Sanatçı Sermiyan Midyat Kozluk’ta sevenleri ile buluştu

Ünlü sanatçı Sermiyan Midyat, Batman’ın Kozluk ilçesinde sevenleri ile buluştu.

Midyat, Kozluk Kültür Sanat Topluluğu tarafından organize edilen etkinlikte sevenleri ile bir araya geldi. Kendi hayat hikayesi ve filmlerin kamera arkası görüntülerini paylaşan Midyat seyircilerden tam not aldı.

Etkinlik sonrası konuşan Sermiyan Midyat, Kozluk’ta gösterilen yoğun ilgi karşısında çok mutlu olduğunu, kendisi için heyecanlı ve duygusal bir gösterim olduğunu söyledi.

Kozluk Kültür Sanat Topluluğu Başkanı Murat Işık, kendilerinin gönüllü olarak ilçede faaliyet yürüttüklerini söyledi. Işık, "En son ilçemiz 2002 yılında İlyas Salman ile bir araya gelmişti. O yıldan beriilçemize tanınmış bir sanatçı gelip gösterimde bulunmadı. Bugün Sermiyan Midyat’ın ilçemizdeki gösterimine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi" dedi.

İzleyiciler de gösteriden dolayı Midyat’a teşekkür etti.