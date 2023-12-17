Sanatçı müsveddeleri iyi okusun! Perihan Savaş'tan bomba itiraflar

Perihan Savaş, Türkiye'nin 80'li dönemlerini anlatan dizideki karakterine ve o dönem Türkiye'sine ilişkin Posta Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

"İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu…"

80'li yıllarda genç bir kadın olan sanatçı, "80’leri yaşamış biri olarak o dönem sizi en çok neler üzdü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de. Hepimiz o dönemi yaşadık, gizli saklı bir olay değil. O dönemin anlatılması bence çok önemli. İnsanların sorgusuz sualsiz içeri alınması, işkencelere maruz kalması, anaların, babaların evlatlarından koparılması, evlatların ailesiz bırakılışı! İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu… Hangisini sayayım?"

'Bir ülke karanlığa gömüldü'

"Hepimiz çok etkilendik. Bir ülke karanlığa gömüldü. Mesela biz sanatçılara vesika verildi." diyerek bir sanatçı olarak da o günlerin zorluğuna değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir çalışma vesikasıydı ve çok acıydı. Tam bir utanç. Ben o kadar yıl sinemada, tiyatroda iş yapmışım; sen nasıl oluyor da bana vesika veriyorsun? Düşünün kitaplar yakılıyordu. Evler basılıyordu. Arkadaşlarımızın gözaltına alınması, sanatsal anlamda uygulanan sansürler korkunçtu."

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