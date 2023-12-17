  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Gazze katliamında yeniden gündem oldu! Adnan Oktar örgütünden MOSSAD itirafı!

Dünyada bir ilk yaşandı! Husiler gemisavar balistik füzeyle gemi vurdu!

Sosyal Güvenlik uzmanı taktiği verdi! İşte yüksek emekli aylığı bağlatmanın formülü

ABD Kongresi'nde seks skandalı... Biden'ın reklamcısı böyle yakalandı

Altı yılın en güçlü Güneş patlaması gerçekleşti! Dünya'ya etkileri neler olabilir?

Katil Netanyahu'nun sonu yaklaşıyor! Dünyadan ABD'ye "Soykırımcıyı durdurun" çağrısı

Bari Meral Akşener’den ibret alsaydılar! CHP’li vekil SP’ye niye geçti?

Rehine skandalı İsrail’i karıştırdı

17-25 Aralık darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti!

Cihat Yaycı siyasilere seslendi! “Lütfen Yunanın Sevilla Haritası oyununa gelmeyin”
Medya Sanatçı müsveddeleri iyi okusun! Perihan Savaş'tan bomba itiraflar
Medya

Sanatçı müsveddeleri iyi okusun! Perihan Savaş'tan bomba itiraflar

Yeniakit Publisher
2023-12-17 15:49:00 - 2023-12-17 15:54:33
Sanatçı müsveddeleri iyi okusun! Perihan Savaş'tan bomba itiraflar

80'li yılları anlatan dizide rol alan Perihan Savaş, Türkiye'nin 80'li yıllarda nasıl karanlık dönemlerden geçtiğini anlatarak gündeme bomba gibi düşen itiraflarda bulundu.

Perihan Savaş, Türkiye'nin 80'li dönemlerini anlatan dizideki karakterine ve o dönem Türkiye'sine ilişkin Posta Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu.

"İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu…"

80'li yıllarda genç bir kadın olan sanatçı, "80’leri yaşamış biri olarak o dönem sizi en çok neler üzdü?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu karanlık dönem yaşandı, kimse de bunu inkar etmiyor, edemez de. Hepimiz o dönemi yaşadık, gizli saklı bir olay değil. O dönemin anlatılması bence çok önemli. İnsanların sorgusuz sualsiz içeri alınması, işkencelere maruz kalması, anaların, babaların evlatlarından koparılması, evlatların ailesiz bırakılışı! İşkence görerek ölen ama intihar etti denilenler oldu… Hangisini sayayım?"

'Bir ülke karanlığa gömüldü'

"Hepimiz çok etkilendik. Bir ülke karanlığa gömüldü. Mesela biz sanatçılara vesika verildi." diyerek bir sanatçı olarak da o günlerin zorluğuna değinen Savaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu bir çalışma vesikasıydı ve çok acıydı. Tam bir utanç. Ben o kadar yıl sinemada, tiyatroda iş yapmışım; sen nasıl oluyor da bana vesika veriyorsun? Düşünün kitaplar yakılıyordu. Evler basılıyordu. Arkadaşlarımızın gözaltına alınması, sanatsal anlamda uygulanan sansürler korkunçtu."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

80'lerde çocuk olmak demek... - FOTO
80'lerde çocuk olmak demek... - FOTO

Yaşam

80'lerde çocuk olmak demek... - FOTO

FETÖ itirafçısı örgütün 1980'lerden itibaren TSK'da nasıl örgütlendiğini anlattı
FETÖ itirafçısı örgütün 1980'lerden itibaren TSK'da nasıl örgütlendiğini anlattı

15 Temmuz

FETÖ itirafçısı örgütün 1980'lerden itibaren TSK'da nasıl örgütlendiğini anlattı

CHP'li İBB'nin eşcinsellik aşkı! '80'lerde lubunya olmak'
CHP'li İBB'nin eşcinsellik aşkı! '80'lerde lubunya olmak'

Siyaset

CHP'li İBB'nin eşcinsellik aşkı! '80'lerde lubunya olmak'

"Levent Kırca'ya namazı anlattım" diyen Seksenler oyuncusu açıkladı: Elde iki tane tılsım var
"Levent Kırca'ya namazı anlattım" diyen Seksenler oyuncusu açıkladı: Elde iki tane tılsım var

Medya

"Levent Kırca'ya namazı anlattım" diyen Seksenler oyuncusu açıkladı: Elde iki tane tılsım var

Eski Türkiye'yi bir de böyle dinleyin
Eski Türkiye'yi bir de böyle dinleyin

Siyaset

Eski Türkiye'yi bir de böyle dinleyin

Eski Türkiye'yi özleyenlere özel video
Eski Türkiye'yi özleyenlere özel video

Sosyal Medya

Eski Türkiye'yi özleyenlere özel video

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Musa

Bugun sanatçılar ise nankör oldu zengin olunca Devletini kötülüyenler ile dolu Hata ki pkk desteci ile dolu . Sanat camiyasi çoğunluğu güya sol görüşlü pkk savunmasa iş bulamaz. Devlet burada? Gördük israil flistin savaşı sanatçılar nerede? Siyonistler olmuslar !! Milli olan bir avuç var şükür .Turkiyede sanatçılar vatana destek vermiyorsa iş verilmesin.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23