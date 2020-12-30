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Aktüel Sanatçı Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Sanatçı Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 10:03:57 -
Sanatçı Mustafa Demirci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - Müzisyen, şair ve yazar Mustafa Demirci, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Okuduğu ilahi ve ezgilerle tanınan Demirci, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oylamaya sunulan kareleri inceledi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya’da 86 yıl sonra ibadet" fotoğrafını seçen Demirci, yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu", sporda ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

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