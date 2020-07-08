  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Sanatçı Filiz Akın, YouTube'da hayranlarıyla buluşacak

Yeniakit Publisher
2020-07-08 13:06:34 -
Sanatçı Filiz Akın, YouTube'da hayranlarıyla buluşacak

İSTANBUL (AA) - Türk sinemasının ünlü oyuncularından Filiz Akın, hayranları için internette paylaşımlarda bulunuyor.

Sosyal medyayı pandemi öncesi de aktif olarak kullanan Yeşilçam oyuncusu, "Filiz Akın Köksal" ismi ile youtube kanalını açtı.

Daha önce Instagram'da paylaşımlarda bulunan sanatçı, YouTube'a yüklediği videolara, "O kadar ameliyat ve nazofareks kanserinde ikinci evreden çok yıllar önce iyileşince 'Yeniden hayata merhaba' demiştim, bir kitapla. Şimdi, her yeni güne şükrediyorum" ve "Denize inen yol ve güneşin doğuşu ve bir şiir... Dönüp duran bir çark, geçip giden bir zaman, her gün yeniden doğan güneş ve yeniden yaşamak." sözlerini paylaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı