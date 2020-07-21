"Sanat tırı" mahalle mahalle dolaşıp tiyatroseverlerle buluşacak
Yaklaşık 15 kişilik ekiple yola çıkan Sancaktepe Belediye Tiyatrosu, oyunlarını genişliği 14, derinliği 6 metre olacak şekilde iki haftada tamamlanan sanat tırında sahneleyecek
İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kültür sanat etkinliklerini açık alanda devam ettiren Sancaktepe Belediyesi, "sanat tırı" ile her mahalleye tiyatro götürecek.
Yakın zamanda kendi tiyatrosunu hayata geçiren Sancaktepe Belediyesinin açık havada tiyatro keyfi sunan tırı mahalle mahalle dolaşacak.
Genişliği 14, derinliği 6 metre olacak şekilde iki haftada tamamlanan sanat tırında ilk olarak "Sancak Takımı" isimli çocuk oyunu sahnelenecek.
Yaklaşık 15 kişilik ekiple yola çıkan Sancaktepe Belediye Tiyatrosu oyuncuları, yarın 19.00'da Veysel Karani Mahallesi'nde minik tiyatroseverlerle buluşacak.
Belediye atölyelerinde imal edilen tırda oyunlar sahnelenirken, oturma düzeni sosyal mesafeye dikkat edilerek sağlanacak.
"Sancak Takımı" oyunu, yaklaşık 1450 yıl önce Bizans döneminde yaptırılan ve bugün kalıntıları Sancaktepe sınırlarında yer alan Damatris Sarayı'nda çocukların yaşadığı maceraları konu ediniyor.
Oyunda aynı zamanda Damatris Sarayı hakkında bilgiler verilip kültürel mirasların önemine değiniliyor.